Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, то президент об этом сообщит. Давайте дождемся того момента, когда президент объявит о своем решении», — заявил Песков.

Ранее ветераны обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о переносе даты проведения Парада Победы с 9 мая на более поздний срок. По мнению ветеранов, праздник в честь 75-й годовщины должен быть грандиозным и запоминающимся, поэтому его лучше перенести. Такое предложение возникло из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, которая привела к невозможности обеспечить безопасность здоровья граждан при проведении парада 9 мая.

Позже принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника из администрации президента сообщило, что в Кремле приняли решение о переносе Парада Победы.

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