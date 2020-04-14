В Подмосковье пропуска временно нельзя оформить по телефону

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В Подмосковье цифровые пропуска временно нельзя оформить по телефону, пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что короткий номер 0250 не работает. Жителей Подмосковья просят оформлять пропуска через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на Едином портале государственных услуг .

Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили, что с 15 апреля жителям необходимо иметь цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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