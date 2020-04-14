В Мексике коронавирусом заразились уже более пяти тыс. человек

Глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа уведомил, что коронавирусную инфекцию в стране подхватили уже свыше пяти тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, число зараженных COVID-19 в стране установилось на отметке в 5014, число погибших от инфекции выросло до 332 человек.

«Кроме того, еще 84 летальных исхода относятся к подозрительным случаям», — добавил Аломиа.

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