В Казахстане больше тысячи человек заразились коронавирусом

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В Казахстане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 140, достигнув 1096, передаетоперштаб при госкомиссии по обеспечению ЧП Казахстана.

Также сообщается о 12 погибших и 138 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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