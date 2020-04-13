Психолог из Италии объяснила пользу мемов в период карантина
Итальянский психолог Сара Реджинелла объяснил пользу интернет-мемов для граждан в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что период самоизоляции дается людям нелегко, поэтому выбраться из монотонности им поможет чувство юмора, а именно шутки, анекдоты и мемы про изоляцию в интернете.
«Все это очень помогает, потому что юмор – прекрасный механизм защиты с психологической точки реакции», - добавила Реджинелла.
Психолог считает, что в период изоляции возрастает важность работы ее коллег, поскольку происходит нарушение повседневной рутины, что может спровоцировать домашнее насилие, посттравматические расстройства и депрессии.
По ее мнению, юмор позволяет делиться проблемами с другими и осознать смысл «жертв, которые мы совершаем ради всеобщего блага».
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