В Ирландии число заразившихся коронавирусом приближается к девяти тысячам

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В Ирландии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 553, достгинув 8928, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о 320 погибших и 25 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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