В Ирландии число заразившихся коронавирусом приближается к девяти тысячам
close
В Ирландии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 553, достгинув 8928, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 320 погибших и 25 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки скончались почти 800 человек
— Во Франции число погибших от коронавируса приближается к 14 тысячам
— В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на пять тысяч