В Москве таксисты будут проверять пропуск у пассажиров

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В Москве таксисты смогут проверить через мобильное приложение, есть ли цифровой пропуск у пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что водители не повезут пассажиров, если у них не будет разрешения.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля москвичи смогут начать оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, а с 15 числа их наличие станет обязательным.

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