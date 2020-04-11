Источник: Нетаньяху отменил полеты в Израиль
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полетов в страну на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Соответствующее решение будет действовать до юридического урегулирования вопроса о разрешении командованию тыла «забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы».
Источник уточнил, что самолеты, которые уже вылетели в Израиль, будут впущены.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.