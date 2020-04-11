Более тысячи россиян должны вылечиться от коронавируса в ближайшее время
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что до конца апреля в России должны вылечиться от коронавируса больше тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, лечение пациентов занимает около двух недель. При этом Малеев отметил, что бывают и тяжелые случаи, на лечение которых уходит и до двух месяцев.
«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших», — заявил эксперт Роспотребнадзора.
Он добавил, что в России только около 20% тяжелых случаев заболевания, остальные — средней тяжести и легкие.
Ранее Маляев спрогнозировал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России.
По последним данным, в России подтверждены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
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