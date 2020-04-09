В аэропортах Москвы 50 рейсов задержано и отменено

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В аэропортах Москвы задержали и отменили 50 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 23.32 мск, во Внуково задержано четыре рейса.

В свою очередь, в Домодедово отменено 35 рейсов и один рейс задержан.

В Шереметьево задержано четыре рейса и шесть – отменено.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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