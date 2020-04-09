Историка Соколова не смогли доставить в суд из-за карантина в «Крестах»

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Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, не смогли доставить в здание суда, где должно было слушаться его дело, из-за карантина в «Крестах». Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, рассмотрение дела историка не начнется, как было запланировано, 9 апреля.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.