Камчатка увеличила масштабы тестирования на коронавирус в десять раз

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Количество тестов на коронавирусов нового типа, проводимых в Камчатском крае, выросло более чем в десять раз за последние дни. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Солодов, сообщается на сайте правительства края.

По словам Солодова, за последние сутки в регионе было проведено 539 тестов на коронавирус.

Кроме того, в регионе началось использование экспресс-систем, которые позволяют провести тестирование за час, отметил врио губернатора. Он подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется проверкам на коронавирус медицинских работников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.