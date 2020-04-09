Нуждающиеся приморцы получат гуманитарную помощь

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Власти Приморского края проработают вопрос о предоставлении гуманитарной помощи незащищенным слоям населения в соответствии с поручением губернатора региона Олега Кожемяко. Об этом сообщается на сайте правительства Приморья.

Гуманитарная помощь будет направлена лицам старше 65 лет, инвалидам многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким мамам и родителям детей-инвалидов, заявил Кожемяко. Он отметил, что под гумпомощью подразумевается выдача продуктовых наборов.

Выдача продуктов нуждающимся будет организована на всех территориях региона, к доставке наборов привлекут добровольцев, подчеркнул губернатор. В соответствии с его поручением, список организаций, готовых передать сельскохозяйственную продукцию на гумпомощь, будет составлен к 13 апреля.