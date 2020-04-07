Миссия ВОЗ проведет оценку мер по борьбе с коронавирусом в Белоруссии
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию для оценки принимаемых в стране мер по борьбе с коронавирусом нового типа и их соответствию ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское министерство здравоохранения.
Работа делегации, в состав которой вошли три эксперта, продлится до 11 апреля, отметили в минздраве республики. За это время будет проведен анализ мер в больницах Минска, Минской и Витебской областей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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