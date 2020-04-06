Вывоз россиян из-за рубежа возобновится 6 апреля

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что график новых вывозных рейсов для граждан России, застрявших за рубежом, будет определен 6 апреля, в этот день вылетят первые самолеты, передает РИА «Новости».

По его словам, новые рейсы будут осуществлены вечером 6 апреля. Информация о них появится на портале стопкоронавирус.рф на основании поданных заявлений.

Кроме того, первые средства для поддержки россиян, оказавшихся за рубежом, начнут поступать так же в этот день. Эти средства пойдут в том числе на оплату временного размещения граждан.

По словам Мишустина, правительство «довело до министерства иностранных дел 500 млн рублей» на эти цели.

»Правительство Российской Федерации оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой», — уточнил премьер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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