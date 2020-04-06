В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

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В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Дети найдены, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что мальчик и девочка были обнаружены в одном из хостелов на улице Краснопрудной в центре Москвы.

Дети ушли из дома, расположенного по адресу 1-й Хорошевский проезд и перестали выходить на связь. По предварительным данным, они взяли с собой чемодан с вещами. Причиной ухода детей из дома мог послужить ссора с родителями.