В посольстве РФ в Аргентине рассказали о застрявших в стране россиянах

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Более 230 россиян обратились в посольство России в Аргентине с просьбой об эвакуации на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщили «Газете.Ru» в дипломатическом представительстве.

По данным посольства, 236 граждан России запросили эвакуацию, из них на данный момент 137 человек остаются в Аргентине. При этом часть россиян, которые ранее обращались в посольство, приняли решение переждать период пандемии коронавируса в Аргентине, отметили в диппредставительстве.

«Стараемся помогать каждому нашему соотечественнику, обратившемуся за помощью. Оказываем содействие по урегулированию возникающих вопросов при общении с местными властями, с заселением в гостиницы, обеспечением медикаментами и продуктами питания, обменом валюты», – заявили в посольстве.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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