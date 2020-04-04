«Заминированный» самолет Петербург-Москва подал сигнал тревоги

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Следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва самолет, который получил сообщение о «минировании», при посадке в Шереметьево подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных службах.

По словам источника, воздушное судно вылетело в 14.09 мск, после чего получило сообщение о «минировании». При посадке экипаж подал сигнал тревоги.

В настоящее время самолет приземлился в штатном режиме в московском аэропорту. Его начали осматривать специалисты на предмет нахождения опасных предметов.

Регулярные оповещения аэропортов о якобы наличии на воздушных судах взрывных устройств начали поступать с 3 марта. За это время злоумышленники сообщили о «минировании» почти сотни рейсов.

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