«Заминированный» самолет Петербург-Москва подал сигнал тревоги
Следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва самолет, который получил сообщение о «минировании», при посадке в Шереметьево подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных службах.
По словам источника, воздушное судно вылетело в 14.09 мск, после чего получило сообщение о «минировании». При посадке экипаж подал сигнал тревоги.
В настоящее время самолет приземлился в штатном режиме в московском аэропорту. Его начали осматривать специалисты на предмет нахождения опасных предметов.
Регулярные оповещения аэропортов о якобы наличии на воздушных судах взрывных устройств начали поступать с 3 марта. За это время злоумышленники сообщили о «минировании» почти сотни рейсов.
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