Путин объяснил продление нерабочих дней до мая

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Президент России объяснил продление нерабочих дней до 30 апреля, сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, карантинный режим необходим, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в данном вопросе власти прислушиваются к мнению экспертов.

Путин также отметил, что все меры предосторожности вводятся для обеспечения безопасности россиян.

Ранее президент подписал указ о продлении нерабочего режима до 30 апреля включительно.

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