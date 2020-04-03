Путин объяснил продление нерабочих дней до мая
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Президент России объяснил продление нерабочих дней до 30 апреля, сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, карантинный режим необходим, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в данном вопросе власти прислушиваются к мнению экспертов.
Путин также отметил, что все меры предосторожности вводятся для обеспечения безопасности россиян.
Ранее президент подписал указ о продлении нерабочего режима до 30 апреля включительно.
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