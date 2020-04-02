Таиланд вводит комендантский час

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Власти Таиланда сообщили, что вводят с 3 апреля 2020 года комендантский час с 22.00 до 04.00. Об этом заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, цитирует его РИА «Новости».

По его словам, комендантский час вводится на всей территории страны с 3 апреля и до особого распоряжения.

Чан-Оча отметил, что такие меры вводятся с целью борьбы с коронавирусной инфекцией. Он призвал граждан отнесись с пониманием к данной мере и продолжить борьбу с вирусом.

«Не допустим, чтобы в Таиланде случилось то, что происходит сейчас в странах, где эпидемия распространяется катастрофически», — подчеркнул он.

Также с 26 марта Таиланд полностью закрыл въезд и выезд из страны.

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