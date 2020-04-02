В оперштабе рассказали подробности об умерших в Москве после заражения COVID-19

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В оперативном штабе раскрыли подробности о трех умерших в Москве пациентах, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, все умершие были старше 63 лет, но младше 72. У них была подтверждена двусторонняя пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус. Кроме того, все заболевшие имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

В штабе уточнили, что только одна пациентка вернулась в Россию из-за границы, после чего у нее обнаружили вирус.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусной инфекцией свыше 2,7 тыс. человек, при этом смогли выздороветь 190 человек, а погибли — 24. В связи с этим во многих регионах России были введены режимы самоизоляции.

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