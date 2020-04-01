Минздрав считает достаточным количество аппартов ИВЛ в регионах

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Минздрав подсчитал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в регионах и оценивает ситуацию как стабильную, пишет пресс-служба ведомства.

«Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца мая больницы получат восемь тыс. дополнительных аппаратов ИВЛ.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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