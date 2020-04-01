Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за COVID-19

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Режим самоизоляции, введенный во многих регионах России из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

Однако пока в стране идет нарастание случаев заболевания, поэтому россияне должны быть в изоляции, отметил Малеев.

По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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