В Карелии ввели режим самоизоляции жителей

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С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно подписанному распоряжению, жителей республики обязали сидеть дома.

«С этого дня передвижение по улицам ограничиваем, - никаких прогулок в парке или на детских площадках. Из дома можно выходить в строго определенных случаях», — уведомил Парфенчиков.

В соответствии с документом, с 1 апреля жителям республики разрешается покидать дом только для получения экстренной медицинской помощи, покупки лекарств и продуктов, а также для того, чтобы выбросить мусор, доехать до работы, осуществить уход за инвалидами или пожилыми, выгулять домашних питомцев.

При этом Парфенчиков предупредил, что при себе должны иметься необходимые документы (паспорт, служебное удостоверение или другие документы).