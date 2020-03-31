Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

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Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, чтобы эпидемия пошла на спад, у 70% населения должен выработаться иммунитет к вирусу.

Он отметил, что некоторые из этих людей переболеют COVID-19, для других разрабатывается вакцина, которая может быть готова лишь через полтора года, а в это время необходимо будет соблюдать режим самоизоляции.

Лейкин также обратил внимание на то, что ряд ученых рассматривают нынешнюю пандемию как сезонную, но во многих странах температура повысилась, а ситуация с распространением болезни продолжает ухудшаться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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