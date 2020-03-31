Два землетрясения произошли в Кузбассе за одну ночь
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Несколько подземных толчков были зафиксированы в Кемеровской области в ночь с 30 на 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Первое землетрясение магнитудой 2,9 произошло около 00.24 мск возле города Ленинск-Кузнецкий.
Второе землетрясение произошло через два часа и имело магнитуду 2,1. Его эпицентр располагался примерно в 52 км севернее Новокузнецка.
Как отмечается, сейсмическая активность в Кузбассе в основном имеет техногенный характер. Она в основном связана с интенсивными горными работами.
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