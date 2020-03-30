Корабль-госпиталь прибыл в Нью-Йорк
Корабль-госпиталь Comfort прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь снизить нагрузку на больницы штата, сообщает РИА «Новости».
Плавучий госпиталь рассчитан на 1000 коек, он оснащен необходимым оборудованием для интенсивной терапии и двенадцатью операционными. Предполагается, что на корабле будет организовано лечение для людей, не зараженных коронавирусом нового типа, что позволит снизить нагрузку на больницы штата.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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