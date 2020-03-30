Корабль-госпиталь прибыл в Нью-Йорк

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/13026799/2020-03-24T000000Z_1013815785_RC2CQF9RAQ88_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-pic905-895x505-25104.jpg">

Корабль-госпиталь Comfort прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь снизить нагрузку на больницы штата, сообщает РИА «Новости».

Плавучий госпиталь рассчитан на 1000 коек, он оснащен необходимым оборудованием для интенсивной терапии и двенадцатью операционными. Предполагается, что на корабле будет организовано лечение для людей, не зараженных коронавирусом нового типа, что позволит снизить нагрузку на больницы штата.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в США достигло 2513

— Это еще неплохо: Трамп готовится к гибели 200 тыс. американцев