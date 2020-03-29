Температура в Москве на выходных побыла рекорд 2007 года

В Москве 28 и 29 марта был установлен новый температурный рекорд. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, цитирует ТАСС.

Накануне, 28 марта, температура воздуха составила + 16,3°C, побив предыдущий рекорд, установленный в 2007 году.

В воскресенье, 29 марта, в 15.00 температура воздуха достигала +17,4°C. Ранее температурный рекорд был установлен 29 марта 2007 года. Тогда столбики термометров показывали +16,5°C.

Вильфанд считает, что температура вряд ли будет расти в Москве в воскресенье, поэтому именно показатель +17,4°C войдет в историю метеорологических наблюдений как абсолютный рекорд тепла.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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