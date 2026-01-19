«Судьба Украины решается не там». Зачем Трамп, Зеленский и Дмитриев летят в Давос?

Reuters: Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с делегацией США

В рамках экономического форума в Давосе представители США и Украины проведут дополнительные переговоры по заключению мирного соглашения. По данным СМИ, в швейцарский город также приедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев для встречи с американской делегацией. Чего ожидать от предстоящих встреч в Давосе — в материале «Газеты.Ru».

С 19 по 23 января в швейцарском городе Давос пройдет традиционный экономический форум, в рамках которого запланирована встреча представителей Украины и США для обсуждения деталей мирного плана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

Позже агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника сообщило, что специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев также посетит Давос и проведет встречи с американской делегацией.

В свою очередь корреспондент Axios Барак Равид уточнил в соцсети X, что Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером уже 20 января.

«[Встретится], чтобы обсудить мирный план США, подтверждает источник, знакомый с ситуацией», — написал Равид.

Главный переговорщик Киева Рустем Умеров и другие украинские официальные лица встречались с представителями США в минувшие выходные во Флориде. Стороны обсудили гарантии безопасности и план восстановления экономики Украины.

«Мы договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», — сообщил Умеров.

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский оценил переговоры во Флориде как «продуктивные», депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что встречи прошли непросто.

«Переговоры во Флориде проходят тяжело. Позитива можно не ждать», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Зеленский заявил, что надеется встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе, и даже не исключил возможность подписания с США документов о гарантиях безопасности. Трамп лично примет участие в ежегодном форуме в Давосе в этом году, хотя в прошлом году выступал на нем по видеосвязи.

Знаковый момент или нет?

Мнения российский экспертов о предстоящих в Давосе встречах разделились. Так, политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в этом году форум в Давосе может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине».

«Украинские лоббисты будут продавливать американскую позицию в Давосе по двум вопросам: гарантии безопасности и инвестиции в экономику. Киеву важно получить гарантии безопасности не только на уровне исполнительной власти, украинцы хотят, чтобы эти обещания были утверждены и ратифицированы конгрессом и сенатом», — пояснил политолог.

По его мнению, подобный сценарий крайне маловероятен, так как США очень неохотно берут на себя обязательства по защите в случае участия другой стороны в стороннем конфликте. Исключением может назвать Израиль, да и то со многими оговорками, добавил Дудаков.

«Кроме того, Киев хотел бы получить чуть ли не $800 млрд инвестиций от Соединенных Штатов. Все отлично понимают, что у Штатов этих денег нет, а частные инвесторы вкладывать деньги не будут из-за серьезных институциональных рисков. Однако для Зеленского все эти переговоры — это попытка в красивую обертку завернуть будущее мирное соглашение с очень суровыми условиями для Украины. Ему нужно продать внутренней аудитории историю о том, что Киев пошел на территориальные уступки, чтобы получить от США выгодные условия и огромный поток денег », — заключил Дудаков.

Согласно другой точке зрения, переговоры в Давосе нужны для очередного затягивания переговорного процесса.

«Украина и ее европейские союзники всеми силами затягивают переговоры, потому что все еще надеются увидеть Россию побежденной. Очередной попыткой затянуть переговоры и вынести их на международную дискуссию можно считать предложенные встречи на форуме в Давосе. В корне неправильно привлекать весь мир к решению конфликта, который изначально начинался между двумя странами», — отметил российский сенатор Владимир Джабаров.

Украинский президент надеется, что чем больше стран примут участие в обсуждении вопроса мирного урегулирования, тем больше будет у него поддержки, считает Джабаров.

«Абсолютно глупо полагать, что Россия отступится от своих изначальных планов в рамках СВО, если все присутствующие на форуме в Давосе политики поддержат позицию Зеленского. При всей гибкости нашей политики в переговорах с американцами, мы все-таки имеем принципиальные позиции, которые отстаивать будем до конца», — заключил Джабаров.

Неожиданный визит

Новость о том, что на форуме в Давосе также будет присутствовать и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, вызвала волну предположений о цели его визита.

Возможность трехсторонней встречи между представителями Украины, России и США отклонил в беседе с «Газетой.Ru» политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Вряд ли Дмитриев едет в Давос для участия в трехсторонней встрече. Для подобного участия необходим мандат от российского президента, и официально его никто не давал», — сказал политолог.

По его мнению, переговоры в Давосе станут очередным этапом переговорного процесса, которых было уже очень много.

«Встречи будут проходить, скорее всего, в понятном и привычном двустороннем формате Россия-США США-Украина. Далеко не все готово для подписания каких-то договоренностей и официальных документов. Это будет привычный обмен мнениями», — заключил Коктыш.

Однако политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что спецпредставитель президента России едет в Давос просто как наблюдатель и его встреча с американской делегацией не сможет приблизить мир на Украине.

«Дмитриев едет туда, скорее всего, как наблюдатель. То, что там будут решаться вопросы восстановления Украины, все это, но это и решается рабочим порядком. Здесь все-таки мы должны с вами понимать, что судьба Украины решается не в Давосе, она решается на полях сражений», — подчеркнул аналитик.