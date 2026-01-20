Искусственному интеллекту предрекли сближение с естественным

Следующий шаг в развитии искусственного интеллекта — сближение искусственного и естественного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» сказал сооснователь InteriseGroup Дмитрий Вакин.

«ИИ будет не просто анализировать данные, а дополнять человеческое мышление: снижать когнитивную нагрузку, помогать принимать решения в условиях неопределенности, усиливать восприятие и работу с информацией. Это движение в сторону аргументированного интеллекта — на стыке технологий, нейронаук и биологии. Параллельно будут меняться интерфейсы и форматы взаимодействия. Банки, ретейл, государственные и корпоративные сервисы уйдут от привычных экранов и форм к более естественным, контекстным и персонализированным способам взаимодействия — от голосовых и сенсорных интерфейсов до новых форм цифрового опыта, встроенного в повседневную среду человека», — отметил Вакин.

По его словам, искусственный интеллект меняет не только эффективность процессов, но и саму логику управления: ключевой вопрос сегодня заключается не в том, внедрен ли ИИ, а готовы ли к нему данные, процессы, инфраструктура и люди.

OpenAI 15 января официально подтвердила, что вложилась в нейротехнологический стартап Merge Labs, который хочет сделать нейроинтерфейс, то есть способ управлять техникой «напрямую» через сигналы мозга. Ключевой момент в том, что Merge Labs говорит о подходе без операции: речь идет о неинвазивных технологиях, в том числе о глубоких методах вроде ультразвука, а не о вживляемых электродах. То есть это не «чип в голову». У миллиардера Илона Маска Neuralink — это история про имплант, который вживляют в мозг. В январе 2024 Маск сообщал, что первый человек получил такой имплант и «восстанавливается хорошо», а первые результаты показали регистрацию активности нейронов.

Ранее американцы начали отказываться от ИИ и возвращаться к аналоговым хобби.