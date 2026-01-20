Размер шрифта
Армия

В ОП заявили, что ВСУ обрекли штурмовую группу в Запорожской области на гибель

Рогов: командование ВСУ бросило украинских штурмовиков в Запорожской области
Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрекло штурмовую группу на гибель в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления.

«Они (командование ВСУ. — «Газета.Ru») отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конка, отрезав путь отступления. В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть. Шансов выжить и эвакуировать раненых у них не было», — поделился Рогов.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреляли территорию средней общеобразовательной школы №1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской. Балицкий отметил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту, в котором в учебное время находились дети и педагоги.

По его информации, в результате атаки были повреждены автомобиль охраны и остекление здания. В момент удара в школе находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы, а сама ситуация находится под контролем.

Ранее ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

