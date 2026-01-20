Сальдо рассказал о крайне тяжелой ситуации в Херсоне

Сальдо: отопление и водоснабжение есть лишь в одном микрорайоне Херсона

Ситуация в Херсоне на данный момент крайне тяжелая, в городе остался один микрорайон с полноценным отоплением и водоснабжением. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сам город, конечно же, в очень тяжелом состоянии. Единственный микрорайон — Таврический, это самый дальний район, который дальше всего находится от берега Днепра, там есть отопление, частично есть электричество, есть водоснабжение», — сказал он.

По словам главы региона, во всех остальных районах фиксируются веерные и неплановые отключения электроэнергии, а отопление отсутствует на постоянной основе.

До этого Сальдо говорил, что жители Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост украинских военных.

По его словам, сегодня на остров можно попасть по автомобильному и железнодорожному мостам. Первый мост поврежден, и ездить по нему тяжело, однако возможно. Транспорт иногда проезжает туда. На этом мосту находится блокпост бойцов ВСУ, которые не пускают туда гражданских, сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.