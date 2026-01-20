Размер шрифта
Трамп заявил, что Данию предупреждали о «российской угрозе»

Трамп: НАТО предупреждало Данию об угрозе со стороны РФ в течение 20 лет
Dado Ruvic/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО на протяжении 20 лет предупреждало Данию о якобы «российской угрозе». Об этом сообщает Reuters.

«НАТО предупреждало Данию о российской угрозе в течение 20 лет», — отметил Трамп.

Он также добавил, что американская сторона будет поднимать вопрос о приобретении Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, потому что Дания не может защитить страну.

«Мы должны это сделать. Они должны это сделать. Они (датчане — прим. ред.) не могут защитить ее (Гренландию — прим. ред.). Я знаю [датских] лидеров, они очень хорошие люди, но они даже не приезжают на остров», — сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

56-я сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе 19–23 января.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Politico указал на ловушку, в которую попал ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии.
 
