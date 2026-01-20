В ЕС задумались использовать американские активы в ответ на торговые тарифы Трампа

Bloomberg: ЕС может использовать активы США в ответ на пошлины Трампа

Европейские инвесторы обсуждают возможность продажи американских акций и облигаций в качестве ответа на введение пошлин против стран Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейские государства владеют активами США на сумму более $10 трлн, часть из которых находится в управлении фондов госсектора.

По данным агентства, в качестве крайней меры обсуждается возможность распродажи этих активов в качестве ответной реакции на возобновление тарифной войны. Эксперты предположили, что это может привести к падению фондовых рынков и росту стоимости заимствований для Соединенных Штатов.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.