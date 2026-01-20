В Барнауле многодетный отец два года насиловал дочерей и получил срок

В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, который подвергал насилию своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний житель Барнаула, который жил со своей женой 18 лет, у пары шестеро детей. Как установили следователи, россиянин нередко истязал старших дочерей 2007 и 2009 года рождения. Так, он избивал их разными предметами и заставлял стоять коленями на соли.

«Кроме того, с 2022 по 2024 год он совершал в отношении девочек преступления против половой неприкосновенности», – сообщается в публикации.

Чтобы девочки ничего не рассказали близким, мужчина угрожал расправой над матерью. Несмотря на его слова, спустя два года пострадавшие смогли рассказать о ситуации в семье.

Отцу предъявили обвинения по нескольким статьям, среди которых – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Суд приговорил барнаульца к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию дочерям в размере 300 тысяч рублей каждой.

