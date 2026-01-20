Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

«Допустили до съемок»: Ивлеева тайно снялась во втором сезоне «Монастыря»

Телекритик Горбунов: Ивлеева может появиться во втором сезоне «Монастыря»
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева может появиться во втором сезоне сериала «Монастырь». Об этом сообщил телекритик Александр Горбунов изданию «Абзац».

По данным Горбунова, несколько членов съемочной группы подтвердили, что Ивлеева действительно снималась в продолжении сериала. Однако официально факт ее участия в проекте не раскрыт.

«Пока не известно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют», — заявил эксперт.

Выход первого сезона состоялся в ноябре 2022 года. Сюжет рассказывает о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре. Режиссером шоу был Александр Молочников, который уехал из России после начала СВО.

Съемки второго сезона «Монастыря» проходили в ноябре 2024 года в Москве, а премьера изначально была намечена на 2025 год, но сроки сдвинулись. Утверждалось, что работа над новыми эпизодами проходила без участия Ивлеевой, которая в тот момент переживала скандал с «голой вечеринкой», и Молочникова. Сейчас релиз анонсируют на 2026 год — точная дата пока не объявлена.

В новом сезоне всю жизнь проживший в монастыре молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн) попадает в шумную Москву. Он поступает в университет, знакомится со сводной сестрой-блогершей и начинает распутывать семейные проблемы и тайны. В это время отец Варсонофий (Янковский) переживает кардинальные перемены, но при этом продолжает сопереживать и помогать людям.

Ранее сообщалось, что Мария Шукшина может войти в состав созданного КПРФ комитета по поддержке Мадуро. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661279_rnd_7",
    "video_id": "record::ac7dc0af-9971-43c4-a450-99e821f788bb"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+