«Допустили до съемок»: Ивлеева тайно снялась во втором сезоне «Монастыря»

Блогерша Анастасия Ивлеева может появиться во втором сезоне сериала «Монастырь». Об этом сообщил телекритик Александр Горбунов изданию «Абзац».

По данным Горбунова, несколько членов съемочной группы подтвердили, что Ивлеева действительно снималась в продолжении сериала. Однако официально факт ее участия в проекте не раскрыт.

«Пока не известно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют», — заявил эксперт.

Выход первого сезона состоялся в ноябре 2022 года. Сюжет рассказывает о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре. Режиссером шоу был Александр Молочников, который уехал из России после начала СВО.

Съемки второго сезона «Монастыря» проходили в ноябре 2024 года в Москве, а премьера изначально была намечена на 2025 год, но сроки сдвинулись. Утверждалось, что работа над новыми эпизодами проходила без участия Ивлеевой, которая в тот момент переживала скандал с «голой вечеринкой», и Молочникова. Сейчас релиз анонсируют на 2026 год — точная дата пока не объявлена.

В новом сезоне всю жизнь проживший в монастыре молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн) попадает в шумную Москву. Он поступает в университет, знакомится со сводной сестрой-блогершей и начинает распутывать семейные проблемы и тайны. В это время отец Варсонофий (Янковский) переживает кардинальные перемены, но при этом продолжает сопереживать и помогать людям.

Ранее сообщалось, что Мария Шукшина может войти в состав созданного КПРФ комитета по поддержке Мадуро.