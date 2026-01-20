Долина рискует потерять свыше 160 миллионов рублей

Народной артистке России Ларисе Долиной предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как заявляет Telegram-канал, расходы Долиной могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей. По информации источника, процесс ликвидации займет примерно два месяца и пройдет в несколько этапов: согласование с администрацией и проведение технической экспертизы; рекультивация водоема; засыпка образовавшегося котлована и озеленение территории.

SHOT отмечает, что ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто оценила стоимость работ в около 50 миллионов рублей, однако цена может вырасти, если глубина пруда превышает 2 метра или толщина илового слоя окажется значительной.

При этом Telegram-канал не раскрывает местоположение пруда, а также доподлинно неизвестно об имеющейся у певицы загородной недвижимости. До этого наиболее обсуждаемым в прессе и единственным известным жильем Долиной была ее пятикомнатная квартира в Хамовниках, однако на суде артистка отмечала, что у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.

