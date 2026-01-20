Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Comex: цены на золото впервые в истории превысили $4700 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум и впервые превысила отметку $4 700 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

Согласно данным торгов, на 7:49 мск, цена на золото составляла $4 700,6 за тройскую унцию (+2,29%), к 8:04 мск стоимость драгметалла выросла до $4 701,9 за тройскую унцию (+2,32%).

До этого сообщалось, что цены на золото на бирже Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее в ЦБ заявили о рекордном росте золотого запаса России.