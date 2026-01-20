Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Comex: цены на золото впервые в истории превысили $4700 за унцию
imago stock&people/Global Look Press

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум и впервые превысила отметку $4 700 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

Согласно данным торгов, на 7:49 мск, цена на золото составляла $4 700,6 за тройскую унцию (+2,29%), к 8:04 мск стоимость драгметалла выросла до $4 701,9 за тройскую унцию (+2,32%).

До этого сообщалось, что цены на золото на бирже Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее в ЦБ заявили о рекордном росте золотого запаса России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661381_rnd_8",
    "video_id": "record::eca7e195-8dc7-41f3-99eb-6e0a42876a82"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+