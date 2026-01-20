Американский вратарь НХЛ поделился эмоциями о драке с Бобровским

Вратарь Неделькович заявил, что подрался бы с Бобровским еще раз

Вратарь Клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович прокомментировал драку с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским, отметив, что подрался бы с ним еще раз, передает Sport24.

«Я бы повторил это снова… Это был своего рода момент в духе «вот блин», — сказал Неделькович.

Встреча проходила на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте матча, когда «Сан-Хосе Шаркс» вел со счетом 3:1, нападающий хозяев применил силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой вратарь «акул» Неделькович, несколько раз ударил Родригеса. Выехавший из своих ворот на противоположный конец площадки Бобровский, защищая одноклубника, вступил в драку с Недельковичем, предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа за драку и выход из ворот.

