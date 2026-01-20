Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Медведи дважды за неделю напали на двух мужчин, пострадавшие не выжили

В Индии за неделю медведи напали на двух пожилых мужчин
Shutterstock

В Индии два человека не выжили после нападения медведей в одном районе. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Оба инцидента произошли в штате Мадхья-Прадеш, в округе Сахдол, с разницей в несколько дней. Первым пострадавшим оказался 70-летний фермер. Мужчина находился на территории собственной фермы, когда хищник забрел к нему и проявил агрессию.

Во втором случае 75-летний мужчина отправился пасти скот возле реки Кунук в лесном массиве. Во время прогулки медведь схватил его и нанес серьезные повреждения, пострадавший не выжил. Семья мужчины получит компенсацию за произошедшее.

Отмечается, что в этом месте дикие животные нередко выходят к людям.

До этого в Красноярском крае белый медведь напал на нескольких человек. Семья отправилась на прогулку, где в какой-то момент их атаковал хищник.

Животное нанесло одному из туристов травму волосистой части головы, его направили в больницу. Остальные серьезных повреждений не получили.

Ранее вокруг зоопарка в Дели разгорелся скандал из-за сжигания шакала.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661399_rnd_9",
    "video_id": "record::aab7de6c-dabb-4e0e-acc7-aae516a0f0eb"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+