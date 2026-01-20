Медведи дважды за неделю напали на двух мужчин, пострадавшие не выжили

В Индии за неделю медведи напали на двух пожилых мужчин

В Индии два человека не выжили после нападения медведей в одном районе. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Оба инцидента произошли в штате Мадхья-Прадеш, в округе Сахдол, с разницей в несколько дней. Первым пострадавшим оказался 70-летний фермер. Мужчина находился на территории собственной фермы, когда хищник забрел к нему и проявил агрессию.

Во втором случае 75-летний мужчина отправился пасти скот возле реки Кунук в лесном массиве. Во время прогулки медведь схватил его и нанес серьезные повреждения, пострадавший не выжил. Семья мужчины получит компенсацию за произошедшее.

Отмечается, что в этом месте дикие животные нередко выходят к людям.

До этого в Красноярском крае белый медведь напал на нескольких человек. Семья отправилась на прогулку, где в какой-то момент их атаковал хищник.

Животное нанесло одному из туристов травму волосистой части головы, его направили в больницу. Остальные серьезных повреждений не получили.

Ранее вокруг зоопарка в Дели разгорелся скандал из-за сжигания шакала.