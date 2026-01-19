«Я считаю — большая победа». Долину выселили из квартиры в Хамовниках

Ларису Долину выселили из квартиры в Хамовниках — 19 января судебные приставы передали ключи представителям покупательницы Полины Лурье. Сама певица на процедуру не явилась, хотя и вернулась в Россию. Ранее артистка несколько раз срывала передачу жилья, после чего сторона Лурье обратилась к ФССП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Судебные приставы передали ключи от квартиры Ларисы Долиной, которую артистка продала летом 2024 года, представителю покупательницы Полины Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи.

Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство — тоже», — рассказала юрист.

Она отметила, что «теперь Полина может заезжать» в квартиру.

Адвокат певицы Мария Пухова также подтвердила передачу ключей, назвав это большой победой.

«Я считаю — большая победа, что спустя несколько недель мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры», — подчеркнула она.

Как Долину выселяли из квартиры

Артистка трижды не смогла покинуть проданную квартиру. По закону Долина должна была съехать еще 25 декабря — в день вступления в силу решения суда, однако попросила у Лурье отсрочку хотя бы до 30-го. Впоследствии певица уведомила покупательницу, что не успеет выехать к этой дате. Передачу ключей назначили на 5 января, а затем перенесли на 9-е.

Долина на процедуру не явилась, так как, по данным СМИ, находилась в отпуске за границей. При этом у ее представителей, по словам адвоката Лурье, не было ни ключей, ни полномочий подписывать акт приема-передачи недвижимости. В то же время Пухова настаивала, что именно сторона покупательницы отказалась принимать недвижимость из-за неточности в документах — акт был датирован 5 января.

После этого Свириденко рассказала, что сторона Лурье подала жалобу в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В тот же день приставы открыли исполнительное производство — певице дали пять дней на добровольное исполнение решения суда, но передача так и не состоялась.

19 января сотрудники ФССП прибыли в квартиру. Сама Долина на передачу снова не явилась, хотя, как сообщил ее директор, певица уже вернулась в Россию. Telegram-канал Mash писал, что приставам пришлось вскрывать замки, так как певица улетела с ключами в Объединенные Арабские Эмираты. За вскрытие сторона артистки якобы заплатила 15 тыс. руб. Однако эту информацию не подтвердили ни представители Долиной, ни представители Лурье.

Сотрудники правоохранительных органов и представитель Федеральной службы судебных приставов у жилого дома в Ксеньинском переулке, в котором находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной, 19 января 2026 года Сергей Карпухин/ТАСС

«Никакого «принудительного выселения» Долиной, о котором писали журналисты, нет. Приставы сейчас проверяют, что решение суда было добровольно исполнено в установленный законом срок», — заявила Мария Пухова.

Свириденко также отметила, что представители певицы добровольно открыли двери. Она добавила, что мастера вызывали в квартиру, чтобы открыть сейф, который оказался пустым.

«Вывезли все личные вещи, остались только предметы мебели, которые были оговорены в приложении к договору купли-продажи. Претензий нет, все достаточно тихо и мирно прошло», — уточнила адвокат Лурье.

Долиной грозит штраф

Юрист также рассказала, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в связи с этим Ларисе Долиной может грозить штраф. По его словам, при изменении места жительства гражданин обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться для регистрации. Артистка же, по заявлению ее адвоката, съехала с квартиры еще 5 января.

«Если после выселения лицо живет временно не по месту жительства, может возникать обязанность регистрации по месту пребывания по правилам ПП РФ №713. За проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ: для граждан 2–3 тысячи рублей, а в Москве/Санкт-Петербурге 3–5 тысяч рублей; для нанимателей/собственников жилого помещения (физлиц), допустивших проживание без регистрации сверх установленных сроков 2–5 тысяч рублей, в Москве/Санкт-Петербурге — 5–7 тысяч рублей», — пояснил Жорин.