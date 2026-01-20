В России рассказали, что поможет будущим пенсионерам

Российских пенсионеров спасет рост рождаемости, а для этого нужно, чтобы люди могли не опасаться за будущий день, сказал «Газете.Ru» профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Он пояснил, что для улучшения положения российских пенсионеров нужен рост плательщиков страховых взносов.

«Также необходимо создавать более стабильную экономическую ситуацию, чтобы люди могли планировать свою семейную жизнь и свои доходы лет на 20 вперед. Эта мера даст эффект лет через 18-20, когда те, кто родятся сейчас, вступят в трудоспособный возраст и станут плательщиками налогов и отчислений в пенсионные фонды. Вторая мера может дать эффект уже сейчас: это стимулирование экономического роста, стимулирование роста доходов населения, благосостояния населения, что приведет к увеличению отчислений в Социальный фонд», — отметил Зайнуллин.

По его словам, в России солидарная пенсия — пенсию текущим пенсионерам платят те, кто работает. Население стареет, процентное количество пенсионеров увеличивается, а количество плательщиков уменьшается, посетовал Зайнуллин. По его мнению, увеличение пенсионного возраста ухудшает демографическую ситуацию: люди вместо того, чтобы выйти на пенсию и помочь своим работающим детям заниматься с внуками, вынуждены и дальше работать. При этом людям возраста 60+ найти работу все сложнее и сложнее, предупредил эксперт. И все равно таким людям приходится платить если не пенсии, то пособия по безработице, подытожил Зайнуллин.

Ранее экономист рассказал, кому из россиян повысят пенсии в феврале.