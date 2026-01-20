Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии по случаю завершения модернизации Ренсонского машиностроительного объединения публично освободил от должности вице-премьера Ян Сын Хо. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Процесс первой очереди модернизации Ренсонмаша перенес излишний искусственный хаос из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников», — приводит агентство слова лидера КНДР.

В январе КНДР провела успешные испытания гиперзвуковых ракет в рамках плановых боевых учений. Учения, направленные на проверку боеготовности нового вооружения, прошли под личным наблюдением верховного лидера страны Ким Чен Ына.

В начале сентября прошлого года ЦТАК сообщило, что в Северной Корее создали твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».

Ранее в Британии испугались дружбы России и КНДР.