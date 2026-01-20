Беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

Богомаз: два дома пострадали в результате атаки дронов на Брянскую область

В ночь на 20 января над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Минобороны РФ и спецподразделения Росгвардии по Брянской области обнаружены и уничтожены девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали. Однако в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и окна в двух жилых домах, три грузовые и одна легковая машины.

После работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества, добавил Богомаз.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 20 января силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 32 украинских беспилотника.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ бьют по территории России в январе до 520 раз в сутки, что в два раза чаще, чем в январе 2025 года.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.