Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

Богомаз: два дома пострадали в результате атаки дронов на Брянскую область
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В ночь на 20 января над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Минобороны РФ и спецподразделения Росгвардии по Брянской области обнаружены и уничтожены девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали. Однако в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и окна в двух жилых домах, три грузовые и одна легковая машины.

После работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества, добавил Богомаз.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 20 января силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 32 украинских беспилотника.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ бьют по территории России в январе до 520 раз в сутки, что в два раза чаще, чем в январе 2025 года.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661411_rnd_6",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+