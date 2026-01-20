Размер шрифта
Политика

Трамп подвел итоги первого года своего второго президентского срока

Трамп назвал потрясающим первый год своего второго срока на посту президента США
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал потрясающим первый год своего второго срока на посту президента США, подчеркивая, что такого успеха, вероятно, не было ни у одного предшественника. Его слова приводит РИА Новости.

«Потрясающий ... Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха», — сказал он, отвечая на вопрос о первом годе своего второго срока в качестве президента.

По словам американского лидера, при нем в стране были решены проблемы с открытыми границами, самой высокой инфляцией в истории и ростом цен. Трамп отметил, что вступая в должность хозяина Белого дома он унаследовал «бардак», однако теперь страну можно назвать «самой успешной в мире».

В апреле 2025 года действующий президент США выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Тогда он говорил, что его команда добилась исторических результатов. По словам Трампа, она побила все рекорды предыдущих администраций и продолжит усердно трудиться.

Ранее Минфин США заявил, что госдолг после возвращения Трампа в Белый дом увеличился на $2,25 трлн

