«Сразу дадут реальный срок»: за что Аглая Тарасова рискует попасть в тюрьму

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предостерег Аглаю Тарасову, осужденную в ноябре 2025 года, от небезопасного вождения, поскольку в противном случае актриса рискует получить тюремный срок вместо условного. Его слова передает aif.ru.

«Если ее снова где-то заметят за потреблением каких-то веществ или иным правонарушением, связанным с наркотиками, то ей сразу дадут реальный срок. Иные правонарушения тоже могут считаться основанием. Я бы советовал даже аккуратно ездить», — отметил эксперт.

Соловьев отметил, что посещение врачей не нарушает условий наказания — в том числе пребывание в кабинете косметолога, куда Тарасова приезжала накануне, поделившись с поклонниками деталями посещения. Юрист уверил, что актрисе не запрещено перемещение по России — главное, чтобы она своевременно являлась в контролирующие подразделения.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не запрещено.

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно 26 ноября. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. Тарасова признавалась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

