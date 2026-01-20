Стало известно о вариантах ответа Европы на пошлины Трампа

У Евросоюза «на бумаге» есть несколько вариантов ответа на пошлины, которые может ввести против нескольких европейских стран президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает европейское издание Politico.

По информации издании, первый вариант ответа – ответные пошлины на американские товары на сумму €93 млрд. Эта мера была принята еще в 2025 году, но затем заморожена на полгода после заключения торгового соглашения между ЕС и США. Автоматически эти пошлины могут быть введены 7 февраля, если ЕС не продлит мораторий, отмечает СМИ.

«Часть пакета мер направлена на характерные для Америки товары – например, джинсы Levi's, мотоциклы Harley Davidson и бурбон из Кентукки. Другие товары будут подвергнуты таможенному регулированию, поскольку они производятся в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев», – пишет издание.

«Самым мощным оружием» в арсенале ЕС Politico называет «торговую базуку», которая является «инструментом Евросоюза по борьбе с принуждением». А именно данная мера позволяет: вводить или повышать таможенные пошлины, ограничивать иностранные инвестиции, создавать препятствия для экспорта или импорта посредством квот или лицензий, сужать доступ компаний к финансовым рынкам блока, вводить ограничения для компаний в сфере услуг, запрещать компаниям участвовать в тендерах по госконтрактам, ограничивать доступ к правам интеллектуальной собственности и так далее.

Издание отмечает, что в таком случае «потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть дипломатические препятствия». Также такой механизм никогда не применялся, и многие члены ЕС могут не согласиться с ним, указывает Politico.

Третьим вариантом для ЕС является «китайская карта», а именно экономическое сближение с Китаем. Однако в данном случае проблемой является то, что китайцы «превосходят» ЕС «по всем основным экспортным товарам и внутреннему производству», отметил эксперт Дэвид Клейман.

Кроме того, одним из вариантов давления на США со стороны ЕС может быть «распродажа активов про бросовым ценам», так как ЕС «владеют в общей сложности $8 триллионами в виде акций и долговых обязательств». Если европейцы прикажут своим банкам и пенсионным фондам распродать активы, то это «спровоцирует финансовый кризис, в результате которого стоимость заимствований для Америки резко возрастет». Однако кризис охватит и ЕС, произойдет «обрушение цен», а европейские кредиторы «понесут огромные убытки», указывает издание.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении захватить Гренландию для обеспечения своей безопасности Штатов. Власти острова высказались против планов США, а несколько европейских стран НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии.

В ответ на эти действия Трамп сообщил о планах ввести против участников разведывательной миссии с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня — увеличить их до 25%. СМИ сообщили о том, что ответом со стороны Евросоюза могут быть пошлины в отношении США на сумму €93 млрд или ограничение доступа для компаний из США к рынку ЕС.

Ранее в США заявили о бессилии Европы в конфликте с Трампом.