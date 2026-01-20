Размер шрифта
Трамп заявил, что обсудил с генсеком НАТО Гренландию

Трамп созвонился с Рютте и обсудил с ним Гренландию
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии», — поделился американский президент.

Он добавил, что проведет в швейцарском Давосе несколько встреч с разными сторонами по вопросу Гренландии. По его словам, он дал ясно понять всем, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности, и «пути назад нет».

20 января Трамп заявил, что НАТО на протяжении 20 лет предупреждало Данию о якобы «российской угрозе».

Он также добавил, что американская сторона будет поднимать вопрос о приобретении Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, потому что Дания не может защитить страну.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Politico указал на ловушку, в которую попал ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии.
 
