Вратарь Бобровский рассказал, почему он подрался с голкипером «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о том, почему он решил подраться с вратарем «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем, заявив, что ситуация была за гранью допустимого. Слова Бобровского передает журналист Джеймсон Олив в соцсетях.

«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — сказал Бобровский.

Встреча проходила на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте матча, когда «Сан-Хосе Шаркс» вел со счетом 3:1, нападающий хозяев применил силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой вратарь «акул» Неделькович, несколько раз ударил Родригеса. Выехавший из своих ворот на противоположный конец площадки Бобровский, защищая одноклубника, вступил в драку с Недельковичем, предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа за драку и выход из ворот.

