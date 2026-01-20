Размер шрифта
Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединится к «Совету мира» и пригрозил пошлинами

Трамп пригрозил Макрону введением пошлин в размере 200% на французский алкоголь
The White House

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское, которые вынудят президента Франции Эмманюэля Макрона согласиться на вступление в «Совет мира» по Газе. Его слова приводит Reuters.

«Я введу 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к «Совету мира», — сказал он.

При этом американский лидер утверждает, что президент Франции «никому не нужен», потому что «скоро покинет офис».

До этого агентство со ссылкой на близкий к Макрону источник писало, что Франция намерена отказаться от приглашения присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Помимо французского лидера в числе приглашенных оказался президент России Владимир Путин. Газета Financial Times назвала приглашение главы РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон заявил, что Трамп должен решить конфликт в Газе, чтобы получить премию мира.

